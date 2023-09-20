انطلاق فعاليات مهرجان "العنب والعسل" في دهوك (صور)

شفق نيوز/ شهدت محافظة دهوك، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الـ16 لمهرجان العنب والعسل بمشاركة 40 مزارعاً ونحالاً من مختلف مناطق المحافظة، فيما تم عرض أكثر من 55 نوعاً من العنب في مجمع فاملي مول.

وقال مدير البستنة في زراعة دهوك أمجد كفركي، لوكالة شفق نيوز إن "انتاج العنب انخفض بشكل كبير بسبب الظروف المناخية الصعبة التي شهدتها المحافظة، خاصة الأمطار المتأخرة التي هطلت في نهاية شهر آذار/ مارس الماضي".

وأضاف كفركي أن "إنتاج العنب في العام الماضي بلغ 60 ألف طن، لكنه انخفض إلى النصف في هذا العام".

وفيما يتعلق بتصدير منتجات العنب أوضح كفركي، أن "هناك خطة جديدة لتصدير العنب خارج العراق، ولكن الخطوة القريبة هي إنشاء مصنع لعصائر العنب في ناحية مانكيش شمال دهوك سيتم توجيه انتاج المزارعين الى هذا المصنع".