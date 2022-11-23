انطلاق فعاليات مهرجان العسل السابع في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في السليمانية، يوم الأربعاء، فعاليات مهرجان العسل السابع بالتعاون بين جمعية نحالي اقليم كوردستان ومديرية زراعة المحافظة.

وقالت نائب رئيس جمعية النحالين، شيلان كمال احمد، لوكالة شفق نيوز، إن "المهرجان شارك فيه نحو 35 نحالا ومن اقضية ونواحي السليمانية كافة".

وأضافت أن "جميع العسل المعروض في المهرجان هو طبيعي وذي جودة عالية ومستخلص من جبال كوردستان"، مشيرة إلى أن "ما يميز المهرجان هو التعهد الذي يمنحه النحالون بخصوص جودة العسل والذي لا يحتوي على اية مواد غير طبيعية".

وتابعت شيلان أن "المهرجان يهدف الى دعم المنتج المحلي والترويج له داخلياً وخارجياً والتعريف بالعسل الذي ينتجه النحالون في كوردستان وعرضه مباشرةً للمواطنين والزائرين، و للحفاظ على مصداقية المنشأ، اضافة الى الاكتفاء الذي يسهم بدعم الأسواق المحلية وتقنين استيراده من الخارج".

واوضحت ان المهرجان سيستمر لمدة اربعة ايام.

يذكر أن جمعية النحالين في اقليم كوردستان دأبت على اقامة هذا المهرجان سنوياً لتشجيع المنتج المحلي من العسل الطبيعي اضافة الى تبادل الخبرات بين النحالين المشاركين في المهرجان.