انطلاق فعاليات مهرجان الصيف في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، فعاليات مهرجان الصيف بمشاركة عدد من أصحاب المشاريع الصغيرة والكسبة في حدائق سرجنار.

وقالت المشرفة على المهرجان لارا ميران، لوكالة شفق نيوز، إن "المهرجان أقيم تحت إشراف مديرية السياحة، وجمعية الفنون الشعبية، في السليمانية بهدف توفير سوق للمنتجات المحلية".

وأضافت "المهرجان أقيم بمشاركة أكثر من 80 مشاركاً ومشاركة بما في هم ذوي الاحتياجات الخاصة وقد تم منحهم أماكن مخصصة لهم لعرض منتجاتهم بما يتلائم مع رغبة المتبضعين".

وبينت ميران أن "المهرجان يتضمن عرض مواد ومنتجات محلية متنوعة وبعض المشاريع الصغيرة، وسيستمر لمدة خمسة أيام من الساعة الرابعة عصراً ولغاية الساعة العاشرة ليلاً".