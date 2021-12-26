انطلاق فعاليات مهرجان السليمانية الدولي للأدب (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الأحد، فعاليات مهرجان الأدب العالمي الأول بمشاركة عدد كبير من الأدباء والشعراء من الاقليم والعراق ومختلف أرجاء العالم.

وقال مدير عام الثقافة والفنون في السليمانية محسن أديب، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المهرجان يمثل انطلاقة مهمة للأدب الكوردي نحو العالمية، لأن ما تم إنجازه في الفترة الماضية يمثل أساسا مهما ورصينا لانطلاقة الادب الكوردي نحو العالمية".

واضاف "كما يمثل هذا المهرجان ثورة للنهوض بالكلمة الكوردية وباللغة الكوردية كونه يستقطب الكثير من الدراسات والبحوث التي من شأنها النهوض بواقع اللغة".

ويستمر المهرجان لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الأحد ولغاية يوم الثلاثاء المقبل على قاعة الفن بمدينة السليمانية.

ويتضمن المهرجان ست جلسات مختلفة، بواقع جلستين في اليوم الواحد جلسة صباحية واخرى مسائية، لمناقشة بحوث ودراسات حول الشعر، والقصة، والرواية، والمسرح من قبل أدباء وشعراء ومفكرين عالميين.