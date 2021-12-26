سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انطلاق فعاليات مهرجان السليمانية الدولي للأدب (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-26T08:27:24+0000
انطلاق فعاليات مهرجان السليمانية الدولي للأدب (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الأحد، فعاليات مهرجان الأدب العالمي الأول بمشاركة عدد كبير من الأدباء والشعراء من الاقليم والعراق ومختلف أرجاء العالم.

وقال مدير عام الثقافة والفنون في السليمانية محسن أديب، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المهرجان يمثل انطلاقة مهمة للأدب الكوردي نحو العالمية، لأن ما تم إنجازه في الفترة الماضية يمثل أساسا مهما ورصينا لانطلاقة الادب الكوردي نحو العالمية".

واضاف "كما يمثل هذا المهرجان ثورة للنهوض بالكلمة الكوردية وباللغة الكوردية كونه يستقطب الكثير من  الدراسات والبحوث التي من شأنها النهوض بواقع اللغة".

ويستمر المهرجان لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الأحد ولغاية يوم الثلاثاء المقبل على قاعة الفن بمدينة السليمانية.

ويتضمن المهرجان ست جلسات مختلفة، بواقع جلستين في اليوم الواحد جلسة صباحية واخرى مسائية، لمناقشة بحوث ودراسات حول الشعر، والقصة، والرواية، والمسرح من قبل أدباء وشعراء ومفكرين عالميين.

related

كهرباء السليمانية تتحدث عن انخفاض بساعات التجهيز

Date: 2019-12-08 12:59:41
كهرباء السليمانية تتحدث عن انخفاض بساعات التجهيز

اندلاع حريق في محطة غازية يفقد اقليم كوردستان 800 ميغاواط من الكهرباء

Date: 2020-02-05 07:20:25
اندلاع حريق في محطة غازية يفقد اقليم كوردستان 800 ميغاواط من الكهرباء

السليمانية.. نحو 500 ألف مواطن تلقوا جرعتين من لقاح كورونا

Date: 2021-12-13 06:56:28
السليمانية.. نحو 500 ألف مواطن تلقوا جرعتين من لقاح كورونا

القبض على متهم صدر بحقه 12 أمراً في السليمانية

Date: 2019-05-22 18:45:15
القبض على متهم صدر بحقه 12 أمراً في السليمانية

هزة أرضية تضرب مدينة في السليمانية

Date: 2021-02-13 10:14:37
هزة أرضية تضرب مدينة في السليمانية

هزة ارضية قوية تضرب السليمانية يستشعرها السكان

Date: 2020-05-17 07:00:54
هزة ارضية قوية تضرب السليمانية يستشعرها السكان

مجدداً.. الطلاب الجامعيون يقطعون شوارع السليمانية (صور)

Date: 2021-12-06 10:30:12
مجدداً.. الطلاب الجامعيون يقطعون شوارع السليمانية (صور)

رجل دين معروف في إقليم كوردستان يردُّ على شيخ سلفي تهجم على فنانة

Date: 2019-08-16 22:03:11
رجل دين معروف في إقليم كوردستان يردُّ على شيخ سلفي تهجم على فنانة