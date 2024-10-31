انطلاق فعاليات مهرجان الرمان والخريف في حلبجة بنسخته العاشرة (صور)

شفق نيوز/ انطلقت فعاليات مهرجان الرمان والخريف في محافظة حلبجة بنسخته العاشرة، صباح اليوم الخميس، بمشاركة أكثر من 600 شخص من أصحاب المنتجات الغذائية والأعمال اليدوية.

ويستمر المهرجان لمدة ثلاثة أيام يبدأ من الساعة الـ 8:00 صباحًا ولغاية الـ 6:00 مساءً، وبالإضافة إلى منتجات الرمان الشهيرة في المنطقة، سيتم بيع العديد من المواد الغذائية الأخرى والمشغولات اليدوية والمنتجات الشتوية.

ويجذب مهرجان الرمان العديد من السياح الى محافظة حلبجة و منطقة هورامان في كل عام، وفي العام الماضي وحده، زار المهرجان 350 ألف سائح خلال ثلاثة أيام.