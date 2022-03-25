انطلاق فعاليات مهرجان الربيع في جمجمال

شفق نيوز/ انطلقت فعاليات مهرجان الربيع الرابع في قضاء جمجمال لمحافظة السليمانية، بمشاركة أكثر من 100 منتج زراعي وصناعي محلي بحضور جماهيري كبير.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان "مهرجان يستمر لمدة أسبوع كامل ويهدف الى تشجيع الانتاج المحلي وإيجاد سوق لتسويق هذا الإنتاج من المحاصيل الزراعية والصناعية.

وأشارت مريم محمد إحدى المشاركات في المهرجان لوكالة شفق نيوز ان "المهرجان هو بوابة لتسويق إنتاجنا المحلي من الصابون والشامبو وهي مهمة لنا حيث نستطيع عرض انتاجنا للزبون بصورة مباشرة اضافة الى نشر ثقافة دعم الانتاج الوطني مقارنة بالسلع الموجودة في الاسواق من مناشئ مختلفة".

من جانبه يقول محمد اكرم وهو متبضع، ان الاسعار كانت مناسبة في المهرجان مقارنة بأسعار نفس السلع في المراكز التجارية والاسواق المحلية اضافة ان جودة النوعيات المتوفرة في المهرجان.

واضاف ان هذا المهرجان سيساعد العوائل للتبضع لاحتياجات شهر رمضان.

ويفتح المهرجان ابوابه امام المتبضعين من الساعة العاشرة صباحا ولغاية السابعة مساء ويقام في المهرجان مجموعة من الاعمال الفنية والثقافية.