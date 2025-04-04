انطلاق فعاليات مهرجان الربيع في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في "بارك آزادي" بمحافظة السليمانية، يوم الجمعة، فعاليات مهرجان الربيع، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 40 امرأة يعرضن أعمالاً يدوية ومنتجات فلكلورية وأكلات شعبية.

وقالت المشرفة على المهرجان، جيان محمد، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "الحدث يهدف إلى دعم النساء العاملات، وتعزيز المنتج المحلي، والتذكير بالمنتجات الفلكلورية وإعادتها إلى السوق".

وأضافت محمد، أن "المهرجان يحظى بترحيب شعبي واسع، حيث نالت جميع نسخه السابقة القبول لدى مواطني السليمانية وكذلك السياح".

وأشارت إلى أن "نسخة هذا العام تتزامن مع عطلة العيد، مما أسهم في زيادة أعداد السياح في المدينة، وهو ما يعزز فرص المهرجان كمحطة سياحية وتجارية واقتصادية".

واختتمت حديثها بالقول: "نأمل أن تكون أيام المهرجان مليئة بالمفاجآت الإيجابية، وأن يسهم في الترويج للتراث المحلي ودعم الاقتصاد النسوي في السليمانية".