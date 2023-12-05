انطلاق فعاليات مهرجان الخريف للتسوق في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ انطلقت اليوم الثلاثاء، الموافق 5 كانون الأول 2023، فعاليات مهرجان الخريف للتسوق بمشاركة عدد من النساء والرجال الهواة، في مدينة السليمانية عاصمة الثقافة في اقليم كوردستان، وبحضور محافظ السليمانية هفال ابو بكر.

وقالت چرا طاهر المشرفة على المهرجان في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المهرجان انطلق من على المعمل التراثي في السليمانية بمشاركة أكثر 58 رجلاً وامرأة كانوا يصنعون المستلزمات الحياتية في منازلهم ويبيعوها للناس بطريقة أونلاين، لهذا حاولنا توفير سوق مباشرة لهم لعرض منتجاتهم على المواطنين بطريقة مباشرة".

وأضافت أن "المعروضات تتضمن منتجات غذائية كوردية فلكلورية وأزياء ومواد من صنع يدوي منزلي واكسسوارات ومواد غذائية ومنتجات الألبان والحلويات ومواد التنظيف والحرف اليدوية وادوات أخرى".

وبينت أن "المهرجان سيستمر لمدة سبعة أيام اعتبارا من 25 كانون الأول ولغاية الثاني عشر منه ومن الساعة العاشرة صباحا ولغاية العاشرة مساء".