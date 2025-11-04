انطلاق فعاليات معرض أربيل الدولي الأول للأجهزة الرياضية (صور)

شفق نيوز- أربيل

انطلقت في مركز المعارض الدولي بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء، فعاليات معرض أربيل الدولي الأول للرياضة، بمشاركة عشرات الشركات الرياضية المحلية والعربية والعالمية، إلى جانب حضور نخبة من الرياضيين والمدربين والخبراء في مختلف المجالات الرياضية، في حدث يُقام لأول مرة في إقليم كوردستان.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن المعرض الذي يستمر لعدة أيام، يهدف إلى التعريف بآخر ما توصلت إليه الشركات من معدات وتجهيزات رياضية حديثة، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المؤسسات الرياضية في كوردستان والعراق مع نظيراتها الإقليمية والدولية، فضلاً عن دعم الحركة الرياضية والشبابية في الإقليم.

وقال مدير شركة مشاركة في المعرض كارزان دزيي، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الحدث يشكل نقلة نوعية في المجال الرياضي بإقليم كوردستان، إذ يجمع تحت سقف واحد المصنعين والتجار والرياضيين والمدربين، ويتيح فرص تبادل الخبرات والتجارب في كل ما يتعلق بالرياضة والتدريب والتغذية واللياقة البدنية".

من جانبه، ذكر الرياضي محمد عبدالله، للوكالة إن "معرض أربيل الرياضي يقدم فرصة نادرة للاطلاع على التقنيات الجديدة في التدريب وأجهزة تطوير الأداء البدني، كما يشجع الشباب على الاهتمام بالرياضة كأسلوب حياة وليس فقط كمنافسة".

من جهته، أشار اللاعب دلشاد، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "إقامة هذا المعرض في أربيل خطوة متقدمة تُبرز الوجه الحضاري للمدينة، وتؤكد أن كوردستان باتت مركزاً للأحداث الرياضية والثقافية الكبرى".

كما شهد اليوم الأول للمعرض عروضاً حية في رياضات مختلفة، منها الكيك بوكسنغ، وكمال الأجسام، واللياقة الجماعية، إلى جانب ندوات تعريفية حول التغذية الرياضية والتدريب الذكي باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بمشاركة مختصين من تركيا والإمارات وألمانيا.

ووفق مراسل الوكالة، يأمل القائمون على المعرض أن يتحول هذا الحدث إلى فعالية سنوية دائمة في أربيل، تُسهم في تنشيط سوق المعدات الرياضية والسياحة الرياضية، وتفتح الباب أمام استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي المتنامي في إقليم كوردستان.