انطلاق فعاليات معرض السليمانية الدولي بمشاركة 120 شركة

شفق نيوز/ انطلقت فعاليات معرض السليمانية الدولي، اليوم الثلاثاء، بنسخته الـ16 بمشاركة 120 شركة في أرض المعارض الدولية بمنطقة طاسلوجة، فيما وصفه القائمون عليه بأنه من المعارض الضخمة في العراق.

و قال سلام عبد الله مدير عام في غرفة تجارة وصناعة السليمانية في حديث لوكالة شفق نيوز إن "المعرض انطلق صباح اليوم بمشاركة 120 شركة من 11 دولة مختلفة في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار، وعدة مجالات أخرى بعضها محلية".

واضاف ان "هذا الجهد الكبير لا بد أن يكون محط فخر واعتزاز كونه من المعارض الضخمة والكبيرة، والتي يجب المحافظة على ديمومتها".

وأشار الى ان "المعرض يحظى باهتمام شعبي كبير في كل عام لما يقدمه من عروضات أغلبها مرتبطة بحياة المواطن اليومية وبأسعار تنافسية"، مؤكدا أن "المعرض سيستمر لمدة أربعة أيام اعتبارا من اليوم وبدعم من شركتي اطلس و شركة عراق التقدم".