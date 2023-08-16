انطلاق فعاليات معرض التربية في أربيل (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، معرضاً تربوياً شاركت فيه مدارس من المرحتلين الابتدائية والإعدادية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المعرض تضمن مشاركة العديد من المؤسسات التعليمية من مدارس ابتدائية وإعدادية وتستمر فعالياته لمدة يومين.

وقال محمد إسماعيل، ممثل إحدى المؤسسات المشاركة في المعرض، لوكالة شفق نيوز "هذه هي المشاركة الثانية لنّا في هذا المعرض حيث نعرض خدماتنا وعروضنا للطلاب من أجل الدراسة في مؤسستنا".

من جانبه، قال سامر علي، أحد زوار المعرض، لوكالة شفق نيوز، إن "أهمية المعرض تكمن في توفير الكثير من الفرص الدراسية والاستفادة من المنح التي تقدمها المؤسسات المشاركة، إضافة إلى أتاحة المجال أمام الطالب لاختيار ما يناسبه، خاصة مع وجود مؤسسات تعليمية تدرس بلغات مختلفة".