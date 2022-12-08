انطلاق فعاليات عصير الرمان الأول في السليمانية.. صور

شفق نيوز / انطلقت في محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الخميس، فعاليات عصير الرمان الأول بمشاركة أكثر من 50 مزارعاً ضمن المحافظة، فضلاً عن محافظة حلبجة وإدارة گرميان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المزارعين شاركوا بنحو 50 طناً من الرمان و20 لتراً من عصير الرمان، مشيراً إلى أن المهرجان اقيم في حي رابرين بمدينة السليمانية بدعم محلي مدني.

وأوضح، أن المهرجان انطلق اليوم الساعة العاشرة صباحا وسيستمر لمدة يومين، على أن يقام سنوياً، بحسب القائمين عليه.