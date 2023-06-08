انطلاق فعاليات الملتقى الاقتصادي للاستثمار في السليمانية.. صور

شفق نيوز/ انطلقت يوم الخميس، فعاليات الملتقى الاقتصادي الثاني في محافظة السليمانية بحضور رسمي و اقتصادي كبير .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الملتقى الاقتصادي بنسخته الثانية انطلق اليوم، في فندق "غراند ميلينيوم" بحضور محافظ السليمانية هافال ابو بكر ووزيرة العمل في حكومة الإقليم، ورئيس اتحاد المستوردين والمصدرين في الإقليم، وهيئة الاستثمار وممثل رئيس الوزراء العراقي، وبمشاركة عشرات الشركات الاستثمارية والمستثمرين العرب والأجانب، موضحاً أن الملتقى سيستمر لمدة 3 أيام وسيتضمن خمسة محاور .

بدوره أوضح محافظ السليمانية، هافال ابو بكر، خلال انطلاق المؤتمر، أن السليمانية تعتبر الأولى من المحافظات العراقية العام الماضي والعام الحالي، وذلك بسبب التسهيلات التي تمنح للمستثمرين وكذلك الأمن الذي تنعم فيه المحافظة .

واضاف اننا نهدف إلى جذب المستثمرين للمحافظة بكونهم جزء من عملية الإعمار والتطوير المستمرين .

وبين محافظ السليمانية أن جميع المشكلات عرضت أمام الجهات المسؤولة المشاركة في الملتقى بما فيها ممثلي رئاسة الوزراء الاتحادية .

وأشار أبو بكر إلى أن المحافظة لا تريد ان يوجه الاستثمار فقط صوب قطاع السكن لأنه يعد جزء من أجزاء عمل المؤسسات الحكومية، بل نحن نتطلع لتطوير الاستثمار في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والمجالات الاخرى وبالفعل هنالك تواصل مع مستثمرين أجانب في هذا الجانب .

بدوره بين رئيس اتحاد المستوردين والمصدرين في إقليم كوردستان مصطفى عبد الرحمن أن الملتقى الاقتصادي الثاني في السليمانية سينعش قطاع الاستثمار، موضحا أن الملتقى الاقتصادي الثاني في السليمانية فرصة مهمة لتطوير الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في تعافي البلاد.

وأضاف عبد الرحمن، أن المنتدى الاقتصادي الثاني في السليمانية سيعزز الاستثمار في المدينة .