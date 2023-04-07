انطلاق فعاليات المعرض الدولي الرمضاني في اربيل بمشاركة عربية وأجنبية (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مساء اليوم الجمعة، المعرض الرمضاني الدولي.

وحمل المعرض اسم (Ramadan fest) وشهد مشاركة واسعة.

وقال مصطفى صباح الذي شارك في المعرض لوكالة شفق نيوز، "شاركت في هذا المعرض الخاص برمضان وهناك اقبال كبير للمواطنين في أول يوم من افتتاحه كونه يجمع الكثير من الشركات المحلية والاجنبية".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المعرض يتضمن بيع العديد من المنتجات المختلفة من المواد الغذائية والمأكولات، اضافة الى اجهزة الكترونية وحتى مستلزمات منزلية".

واضاف مراسلنا ان مئة شركة مشاركة في المعرض قادمة من سبع دول عربية واجنبية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض لمدة عشرة ايام.