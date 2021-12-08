انطلاق عملية عسكرية مشتركة للبيشمركة والجيش بأطراف إقليم كوردستان .. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء بانطلاق عمليات عسكرية للعمليات المشتركة المؤلف من قوات البيشمركة والقوات الاتحادية في محور كفري وكولجو ضمن إدارة منطقة "كرميان" لملاحقة عناصر تنظيم داعش.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن ألوية من قوات البيشمركة والجيش العراقي قامت بعمليات عسكرية لتمشيط وتنظيف محور كفري وكولجو من بقايا تنظيم داعش الارهابي.

وأضاف المصدر أن "العمليات ستشمل مناطق واسعة من كولجو وكفري والمناطق المتاخمة للمناطق المتنازع عليها".

إلى ذلك أكد معاون قائد المحور الثاني للبيشمركة قره تبه - حمرين اللواء محمد رستم لوكالة شفق نيوز، بأن العمليات تعد الأولى من نوعها منذ سنوات وتشمل تمشيط المناطق الممتدة من أطراف كفري وصولا إلى أطراف طوز خرماتو وبالتنسيق مع قوات الجيش ومكافحة الإرهاب التي تنفذ عمليات في محيط الطوز.

وبين أن العمليات انطلقت من خمس محاور تتركز في المناطق الساخنة والملتهبة التي شهدت عمليات إرهابيا، مشيرا إلى مشاركة ثلاثة ألوية للبيشمركة في العمليات.

ولفت إلى أن العمليات تلاحق بؤر ومفارز داعش لتأمين القواطع الأمنية من هجمات وتعرضات إرهابية.

بدورها أعلنت وزارة البيشمركة في بيان اليوم، أن قواتها نفذت عملية برية في محوري "گرمسير"، و"قره تپە" للقضاء على مخاطر إرهابيي داعش، وتدمير معاقل الإرهابيين الواقعة في المناطق ذات الإهتمام المشترك بين قوات البيشمركة والجيش العراقي.

ووفقا للبيان فإنه يشترك في هذه العملية بمحور "گرمسير" كل من اللواءين (3، و5) المشاة، وفي محور "قره تپە" يشترك اللواءان (17، و9) المشاة التابعة لوزارة البيشمركة إلى جانب مشاركة وحدات من قوات 70.

كما أشارت الوزارة في بيانها إلى أن هذه العملية ستتواصل لحين تطهير المنطقة بالكامل، مؤكدة أن هذه العملية تنُفذ بشكل مشترك بين البيشمركة والجيش العراقي، وتأتي ضمن إطار الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً.