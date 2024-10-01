انطلاق عملية الحصر والترقيم في اقليم كوردستان تمهيداً لإجراء التعداد السكاني

شفق نيوز/ بهدف إجراء التعداد العام للسكان في جميع مناطق ومدن العراق انطلقت، اليوم الثلاثاء، عملية الحصر والترقيم في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان بتوجيه من الهيئة العامة للإحصاء التابعة لوزارة التخطيط الاتحادية.

وقال دلزار حمه صالح، مدير الإحصاء في أربيل، للصحفيين اليوم بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن فريق الإحصاء الذي يضم 2790 شخصا يعمل على حصر وترقيم 10114 قطاعاً في اربيل.

وانطلقت عمليات الحصر والترقيم في مطلع شهر أيلول/سبتمبر الماضي ضمن إجراءات قالت وزارة التخطيط إنها ستستمر لمدة شهرين استعدادا لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، المقرر تنفيذه في العشرين من شهر تشرين الثاني من العام الحالي 2024.

وقالت هيئة الإحصاء ونظّم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط إن عمليات الترقيم والحصر هي المرحلة الرئيسة من مراحل التعداد العام سيتم بموجبها ترقيم المباني والمساكن والمنشآت مع أخذ المعلومات الأولية عن عدد أفراد الأسرة، وتوزيع العائلات حسب الذكور والإناث، لتكون معلومات مهمة يستند إليها العداد.