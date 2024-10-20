انطلاق عملية الاقتراع العام لانتخابات برلمان كوردستان بدورته السادسة

شفق نيوز/ انطلقت في إقليم كوردستان، صباح اليوم الأحد، عملية الاقتراع العام لانتخابات برلمان كوردستان بدورته السادسة بعد انتهاء الاقتراع الخاص للقوات العسكرية والامنية أول أمس الجمعة.

وفتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في الساعة السابعة صباحا أبواب 1622 مركزا للاقتراع العام أمام السكان في مناطق ومدن الإقليم ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم وهم 2,683,618 ناخباً من إجمالي عدد الناخبين البالغ 2,899,578 ناخباً.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت أول أمس الجمعة أن 97 بالمئة من الناخبين في الاقتراع الخاص من أصل 215,960 عنصرا في قوات البيشمركة وقوى الأمن الداخلي قد أدلوا بأصواتهم، مؤكدة أن عملية الاقتراع الخاص جرت بانسيابية عالية ودون خروقات تُذكر.

ويتنافس 1091 مرشحا في اقليم كوردستان من كلا الجنسين على 100 مقعد، خمسة منها "كوتا" للمكونات بعد أن كانت 11 مقعدا، والتي جرى تقليصها بقرار من المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق).

وعدد المقاعد المخصصة للنساء وفقا لقانون الانتخابات يتعين أن يكون على الأقل 30 مقعداً.

ويتنافس المرشحون في اربيل على 32 مقعدا في اربيل العاصمة، وفي محافظة السليمانية على 36 مقعدا، وفي محافظة دهوك على 24 مقعدا، وفي حلبجة على ثلاثة مقاعد، وتوزعت مقاعد الكوتا الخمسة للمكونات على النحو الآتي: مقعدان في اربيل، ومثلهما في السليمانية، ومقعد واحد في دهوك.

وتأجلت الانتخابات التشريعية في اقليم كوردستان أربع مرات منذ قرابة عامين بسبب الخلافات السياسية إذ كان من المزمع اجراؤها في العام 2022.

الجدير بالذكر أن إقليم كوردستان شهد منذ تأسيسه في مطلع تسعينيات القرن المنصرم خمس دورات برلمانية، وهذه هي الدورة السادسة.