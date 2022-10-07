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انطلاق أعمال مؤتمر دولي لأمراض الجلد والليزر في السليمانية (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-07T08:36:51+0000
انطلاق أعمال مؤتمر دولي لأمراض الجلد والليزر في السليمانية (صور)

شفق نيوز / انطلقت يوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لأمراض الجلد ومستحضرات التجميل والليزر، من قبل جمعية "كوردستان للأمراض الجلدية" في محافظة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، بحضور وزير الصحة في حكومة الإقليم سامان برزنجي.

وذكرت المديرية العامة للصحة في السليمانية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الموتمر سيستمر لمدة يومين، وسيتم إعداد العديد من التوصيات بهذا الاختصاص، بالإضافة إلى عرض العديد من الأدوية ومستحضرات التجميل الجلدية.

وأضافت المديرية، أن "الهدف من المؤتمر هو الجمع بين أطباء الأمراض الجلدية وتبادل الموضوعات العلمية الطبية المتعلقة بمجال الأمراض الجلدية".

بدوره، ألقى وزير صحة كوردستان، سامان برزنجي، كلمة في المؤتمر، عبّر فيها عن سروره للمشاركة في مؤتمر هام في مجال الصحة وهو "الجلد ومستحضرات التجميل والليزر".

وشدد برزنجي، على أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات سنوياً، وهو دعم كبير لوزارة الصحة، والعمل على النهوض بعلاج الأمراض الجلدية، وبالإضافة إلى مشاركة الخبراء من خارج إقليم كوردستان، والتي ستكون مشاركتهم  فرصة لانجاح الموتمر".

ولفت إلى أن "المهارات والعمل الذي يقوم به الأطباء في كوردستان، إن لم يكن أكثر تقدماً من الدول الأخرى، فهو لا يقل عنها، إذ يقومون بعمل جيد جداً، وهناك ثقة كبيرة بين المواطنين والأطباء ومراكز الصحة".

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