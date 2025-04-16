انطلاق أعمال منتدى السليمانية في نسخته التاسعة بمشاركة محلية ودولية واسعة

شفق نيوز/ انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات النسخة التاسعة من "منتدى السليمانية" في الجامعة الأمريكية، بمشاركة قادة ومسؤولين محليين ودوليين، لمناقشة أبرز القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية التي تشغل العراق والمنطقة والعالم، وذلك تحت شعار "سلام المنطقة".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز الذي حضر المنتدى ان فعاليات المنتدى تقام خلال يومي 16 و17 نيسان/أبريل 2025 في الجامعة الأمريكية في العراق – السليمانية (AUIS)، ويُعدّ من أهم المنصات السياسية السنوية في العراق، حيث يجمع تحت سقفه نخبة من صناع القرار والسياسيين والدبلوماسيين والأكاديميين من الشرق الأوسط، وأوروبا، وأمريكا، وسائر أنحاء العالم.

وأضاف أن المنتدى هذا العام يناقش جملة من القضايا الجوهرية التي تمس حاضر العراق ومستقبله، فضلاً عن ملفات إقليمية ودولية، في إطار من الحوار المفتوح وتبادل الرؤى بين الأطراف المختلفة، وسط مشاركة منظمات ومراكز بحثية ودولية رائدة.

وتنظم نسخة هذا العام بالتنسيق مع مؤسسات دولية مرموقة، من أبرزها: "تشاتام هاوس"، المعهد الإيطالي للشؤون الدولية (IAI)، معهد عصام فارس في الجامعة الأمريكية في بيروت، مؤسسة "ذا سينتشري فاونديشن"، ومجموعة الأزمات الدولية.

وأكد مراسل الوكالة، ان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الى جانب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وعدد من وزراء الحكومة الاتحادية، وعدد من الوزراء في الإقليم والشخصيات السياسية وصل المنتدى للمشاركة في فعاليات المنتدى .

كما يشهد المنتدى حضور شخصيات بارزة، من بينها: قوباد طالباني، نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان، وبافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة، ومحمد الحسان، ممثل الأمم المتحدة، وهوشيار زيباري، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وبرهم صالح، مؤسس الجامعة الأمريكية في السليمانية ورئيس الجمهورية السابق للعراق.

ويشكل منتدى السليمانية هذا العام منصة استراتيجية للتلاقي بين النخب السياسية وصناع القرار، وفرصة حقيقية لتبادل الأفكار وتقديم الرؤى حول سبل تعزيز الاستقرار في العراق والمنطقة، في ظل تحديات متسارعة ومتداخلة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.