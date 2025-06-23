انطلاق صافرات الإنذار في القنصلية الأمريكية بأربيل

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، بإطلاق صافرات الإنذار داخل القنصلية الأمريكية في المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "صافرات الإنذار أُطلقت داخل القنصلية والقاعدة الأمريكية داخل مطار أربيل الدولي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أبلغ مصدر أمني في بغداد، بأنه "تم رفع حالة التأهب في القواعد العسكرية والسفارة الأمريكية بالعراق تحسباً من هجمات محتملة".

ومساء اليوم أعلنت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران أطلقت صواريخ باليستية على قواعد أمريكية في قطر والعراق والبحرين، رداً على الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية.