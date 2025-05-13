انطلاق رواتب موظفي ومتقاعدي كوردستان غداً وفق جدول محدد

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، جدول توزيع رواتب موظفي ومتقاعدي جميع وزاراتها ومؤسساتها ودوائرها الرسمية اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان توزيع رواتب الموظفين لشهر نيسان الماضي سيبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء وينتهي يوم الأحد المقبل.

واوضح البيان ان المتقاعدين المدنيين وذوي الاحتياجات الخاصة والسجناء السياسيين وجرحى الأسلحة الكيمياوية وذوي المؤنفلين سيتسلمون رواتبهم يوم الأربعاء 14 أيار الجاري، فيما ستتسلم وزارات الشهداء والمؤنفلين والتربية ومتقاعدي البيشمركة والمالية والاقتصاد وهيئات النزاهة والاستثمار والبيئة ومؤسسة الألغام ومناطق خارج الإقليم والمفوضية العليا للانتخابات وديوان الرقابة المالية وحقوق الإنسان والاعمار والاسكان والصحة والداخلية والعدل ومجلس القضاء والتخطيط والتجارة والصناعة والثروات الطبيعية والنقل والمواصلات والزراعة ومصادر المياه والبلديات والسياحة، رواتبهم يوم الخميس المقبل.

واضاف البيان ان يوم الاحد الموافق 18 أيار الجاري سيشهد توزيع رواتب وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والثقافة والشباب والكهرباء والاوقاف والشؤون الدينية والتعليم العالي والبحث العلمي ورئاسة البرلمان ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الاقليم والبيشمركة(الديوان-الألوية) ومديرية شرطة المنشآت النفطية ومجلس امن الاقليم وجهاز الاسايش وقوات الزيرفاني وقيادة الدفاع المدني.

وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم قد أعلنت في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، عن إيداع المبلغ المخصص لرواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لشهر نيسان/أبريل الماضي في حسابها المصرفي، في خطوة تمهد لصرف الرواتب في الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد تم يوم الثلاثاء الموافق 13 أيار 2025، تحويل مبلغ قدره (959,514,000,000) تسعمائة وتسعة وخمسون ملياراً وخمسمائة وأربعة عشر مليون دينار إلى الحساب المصرفي للوزارة.

وأوضح البيان أن المبلغ خُصّص كاستحقاق لرواتب موظفي وعمال وذوي الرواتب الثابتة في إقليم كوردستان، وتم إيداعه في حساب وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان لدى فرع أربيل للمصرف المركزي العراقي.