انطلاق حملة واسعة لتلقيح الأطفال بمخيمات النازحين في دهوك

شفق نيوز- دهوك

أعلنت دائرة صحة دهوك، يوم الأحد، انطلاق حملة واسعة لتلقيح الأطفال ضد عدد من الأمراض الانتقالية في مخيمات النازحين بالمحافظة.

وذكرت الدائرة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحملة تستهدف حوالي من 8157 طفلاً دون سن الخامسة وتأتي ضمن جهود وزارة الصحة لحماية الأطفال من الأمراض السارية وتعزيز المناعة المجتمعية في مناطق النزوح".

إلى ذلك، قال مدير عام صحة دهوك، افراسياب موسى في مؤتمر صحفي عقده في مخيم كبرتو، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الحملة بدأت اليوم في مخيم كبرتو جنوب المحافظة وستستمر لمدة خمسة أيام"، موضحا أن "36 فريقا صحيا سيتولون تنفيذ الحملة ميدانيا من خلال زيارة جميع المخيمات وعددها 15 مخيما لتلقيح الأطفال المستهدفين وفق خطة وضعتها المديرية مسبقا".

من جانبه، أوضح مدير عام صحة بغداد، رياض عبد الأمير، أن "هذه الحملة تنفذها وزارة الصحة في اقليم كوردستان بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة في الحكومة الاتحادية وبدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة يونيسيف".

وأكد عبد الأمير، أن "اللقاحات التي يتم منحها للأطفال تشمل لقاح الشلل ولقاح الحصبة المختلطة ولقاح الخماسي الى جانب مجموعة من اللقاحات الأخرى الضرورية".

واضاف ان "هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وطنية شاملة تهدف الى استكمال تغطية الأطفال في جميع المناطق وضمان حصولهم على التطعيمات بشكل منتظم حسب الجداول الصحية المعتمدة فضلا عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم ومتابعة حالتهم بشكل دوري".