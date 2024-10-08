انطلاق حملة لإعادة تأهيل المدارس في أربيل (صور)

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، حملة إعادة إعمار للمدارس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن حملة لإعادة إعمار المدارس بمحافظة أربيل، تقوم بها منظمة لايف للاغاثة والتنمية الإنسانية بالتنسيق مع وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان.

وقال مدير المنظمة في العراق نزار صبري، لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة تتضمن إعادة تأهيل مدارس في مدينة اربيل مع بدء العام الدراسي الجديد وأقيمت حملات أخرى سابقاً لتوزيع المستلزمات المدرسية على مختلف الفئات العمرية من الطلاب".

وأضاف أن "الهدف من الحملة هو دعم القطاع التربوي في كوردستان والعراق عموما وتأتي هذه الفعاليات بالتعاون مع وزارة التربية والجهات المعنية في الإقليم".