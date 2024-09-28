انطلاق حملة تطوعية لتنظيف نهر دوكان في السليمانية

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء دوكان في محافظة السليمانية سيروان سرحت، يوم السبت، عن إطلاق حملة تطوعية لتنظيف نهر دوكان، بالتعاون مع منظمة VLM، ومن المقرر أن تبدأ الحملة غداً الأحد بمشاركة عدد من المتطوعين، الناشطين في مجال البيئة، إضافة إلى عدد من المواطنين المهتمين.

وقال سرحت، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "الحملة تهدف إلى تنظيف جانبي نهر دوكان لمسافة تصل إلى 4 كيلومترات، وسيتم إيقاف ضخ المياه من سد دوكان اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً للسماح بإجراء عمليات التنظيف".

وأضاف أن "هذه المبادرة البيئية تأتي في إطار جهود تحسين البيئة المحلية، خاصة في ظل الأعداد الكبيرة من السياح الذين يتوافدون سنوياً إلى القضاء، حيث يتسبب بعضهم برمي النفايات في النهر نتيجة عدم الالتزام بالضوابط البيئية".

وأشار القائممقام إلى أن "قضاء دوكان يمثل وجهة سياحية هامة في إقليم كردستان العراق، حيث يستقطب عشرات الآلاف من السياح سنويا، ومع ذلك، فإن تدفق السياح بشكل مستمر قد أدى إلى زيادة المخلفات والنفايات في نهر دوكان، ما أثر سلباً على نظافة المياه والبيئة المحيطة".

وأكد سرحت أن "الحملة ليست مهمة فقط من الناحية السياحية، بل لها أهمية كبيرة على مستوى صحة المجتمع المحلي، حيث يُعد نهر دوكان وسد دوكان مصدراً رئيسياً للمياه لعدد من المناطق في محافظة السليمانية"، مشيراً إلى أن "تنظيف النهر سينعكس إيجابياً على جودة المياه المتدفقة من السد، مما يسهم في تحسين الموارد المائية وخدمة السكان المحليين".

وأكد سرحت أن "إدارة قائممقامية دوكان اتخذت الاستعدادات الضرورية كافة لنجاح الحملة، بما في ذلك التنسيق مع الدوائر الحكومية والشركات السياحية، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الصحية والأمنية لضمان سير العمل بسلاسة. كما أهاب بجميع الجهات المعنية والمواطنين المشاركة الفعالة في هذه الحملة البيئية التي تهدف إلى الحفاظ على جمال المنطقة ونظافتها".

ويعد نهر دوكان من المصادر الحيوية للمياه في محافظة السليمانية، ويُستخدم لتزويد العديد من المناطق بالمياه الصالحة للشرب وسد دوكان الذي يقع على النهر هو أيضاً من المشاريع المائية الكبرى في الإقليم، حيث يلعب دوراً أساسياً في الري وتوليد الطاقة الكهربائية.

وتعاني المنطقة المحيطة بالنهر من تحديات بيئية نتيجة لزيادة عدد الزوار والسياح، ما يؤدي إلى تراكم النفايات التي تؤثر على جودة المياه فيما تسعى الحكومة المحلية في قضاء دوكان بشكل مستمر إلى تنظيم حملات تنظيف، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بهدف الحفاظ على البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية التي يعتمد عليها سكان المنطقة.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الأنشطة البيئية التي يتم تنظيمها في إقليم كوردستان العراق، في إطار الجهود المستمرة لتحسين نوعية الحياة البيئية والترويج للسياحة البيئية المستدامة.