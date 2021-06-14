انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في مخيم نوروز بديرك.. صور

شفق نيوز/ بدأت في مخيم نوروز للاجئين شمال مدينة ديرك، اقصى شمال شرق سوريا، اليوم الاثنين، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا عبر لقاح "الاسترازينيكا البريطاني".

وقال سربست هسام الإداري في المركز الصحي بديرك لوكالة شفق نيوز، إن عدد اللقاحات 50 جرعة ستعطى للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 55 عاماً، والذين يعانون من أمراض مزمنة ممن تزيد أعمارهم عن 18عاماً".

وأضاف هسام أنه "سيتم تزويد مخيم نوروز بمزيد من الجرعات إن لزم الأمر، كما وسيتم إعطاء الجرعة الثانية بتاريخ 16 أغسطس/أب المقبل لمن تم تطعيمهم اليوم".

وأوضح هسام أن "اللقاحات هي من نوع استرازينكا البريطاني، المقدمة من منظمة الصحة العالمية ".

وتم تطعيم 22 شخصاً بجرعة استرازينيكا البريطاني، يوم أمس الأحد، في مخيم روج ، الذي يقطنه 1000 عائلة من تنظيم "داعش" جنوب مدينة ديرك .

والأربعاء الماضي، بدأت حملة تطعيم بـ 500 جرعة ضد فيروس كورونا بلقاح "الاسترازينيكا البريطاني" في المركز الصحي بديرك ، أقصى شمال شرق سوريا، للمسنين ومن يعانون من أمراض مزمنة.

واستلمت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية يوم السبت 29 مايو / ايار 17.500 جرعة من لقاح استرازينيكا البريطاني ، المضاد لفيروس كورونا .

وبلغ عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا 18281 حالة مؤكدة ، منها 752حالة وفاة ، و 1843حالة شفاء.