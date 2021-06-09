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انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في ديرك السورية.. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-09T11:48:33+0000
انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في ديرك السورية.. صور

شفق نيوز/ بدأت في مدينة "ديرك" اقصى شمال وشرق سوريا، اليوم الاربعاء، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا عبر لقاح "الاسترازينكا البريطاني".

وخصصت 500 جرعة مقدمة من منظمة الصحة العالمية للأشخاص الذين تجاوزوا سن الـ 55، وللذين يعانون من أمراض مزمنة في المدينة .

وقالت الدكتورة نجاح ايشوع مديرة المركز الصحي في مدينة ديرك لوكالة شفق نيوز، "باشرنا بحملة التطعيم بلقاح كورونا كوفيد 19 في مدينة ديرك " .

وأضافت ايشوع "استلمنا 500 جرعة لقاح من منظمة الصحة العالمية، وسيتم التلقيح بها، وهي مخصصة لكبار السن الذين تجاوزت اعمارهم الـ55 عاماً، إضافة للاشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ".

وأكدت ايشوع بأن "هذه الدفعة الثانية من اللقاح"، مشيرة إلى أن "الدفعة الاولى كانت خمسين جرعة فقط خصصت للكادر الطبي في المركز الصحي، وللاطباء المسجلين في النقابة التابعة للحكومة السورية ".

ولم تستلم هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية في مدينة ديرك حصتها من جرعات اللقاح بعد.

وأصدرت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا تعميماً يوم أمس الثلاثاء بأنها وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، ستقدم لقاح كورونا لكافة الكوادر الصحية العاملة لديها، وللاشخاص الذين تتجاوز أعمارهم سن 55، والذين يعانون من أمراض مزمنة، بما فيها المخيمات.

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