انطلاق بطولة الناشئات للساحات المكشوفة في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

انطلقت في محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، بطولة كرة القدم لفرق الناشئات للساحات المكشوفة، التي ينظمها الاتحاد الفرعي لكرة القدم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن حفل الافتتاح شهد استعراض الفرق المشاركة في البطولة، فيما تابعت مشرفة اللجنة النسوية أعمار اللاعبات المشاركات مع فرقهن، واطلعت على المستويات الفنية التي قدمنها خلال المنافسات، مؤكدة أهمية دعم الرياضة النسوية وتطوير قاعدة اللاعبات الناشئات.

كما حضر مراسم الافتتاح عضوا المكتب التنفيذي في الاتحاد العراقي لكرة القدم محمود أحمد مراد وصابرين حامد، إلى جانب رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في السليمانية كاروان شيخ زيرك وعددا من أعضاء الاتحاد، الذين أشادوا بالجهود المبذولة لتنظيم البطولة ودورها في اكتشاف المواهب الكروية النسوية وصقل قدراتهن للمستقبل.