انطلاق النسخة الخامسة من بطولة بارزاني الدولية للشطرنج في أربيل (صور)

شفق نيوز/ انطلقت، مساء الجمعة، النسخة الخامسة من بطولة بارزاني الدولية للشطرنج، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والحزبيين، إلى جانب قناصل الدول في العاصمة، ونخبة من لاعبي الشطرنج المحليين والدوليين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن البطولة، التي تُقام سنويًا بمناسبة ذكرى ميلاد الملا مصطفى بارزاني، نُظّمت هذا العام بالتنسيق بين نادي أربيل للفروسية الدولي، ونادي خانزاد للشطرنج، ومؤسسة بارزاني الخيرية.

وشهدت النسخة الحالية، مشاركة لاعبين من مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين الدوليين.

وبحسب مراسل الوكالة، ستستمر البطولة لمدة يومين، حيث يتم في ختامها تكريم الفائزين بجوائز قيّمة، في تقليد سنوي يعكس مكانة هذه البطولة كإحدى الفعاليات الرياضية الدولية المهمة في الإقليم.