انطلاق النسخة الثانية لمعرض السليمانية الدولي للبناء (صور)

شفق نيوز/ انطلقت فعاليات المعرض الدولي للبناء والإنشاءات في السليمانية بنسخته الثانية، يوم الأحد، بمشاركة نحو 70 شركة محلية ودولية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المعرض، سروشت تازاني، لوكالة شفق نيوز، إن "فعاليات المعرض الدولي الثاني للبناء في السليمانية انطلق بمشاركة 68 شركة محلية وأجنبية من إيران وتركيا والصين".

وبين أن "المعرض أقيم هذا العام من قبل شركة (فيرا) بالتعاون مع غرفة تجارة كرمانشاه والذي سيستمر لمدة أربعة أيام اعتباراً من اليوم الأحد".

وأضاف "المهرجان حظي بمشاركة جامعات مختصة ستؤدي دوراً في إحياء فعاليات المهرجان ومن أهمها عقد ندوات حول آخر النظريات العلمية والتقدم العلمي في مجال البناء والإنشاءات حيث ستكون هناك ندوات يومية من الساعة الثانية ظهراً ولغاية الساعة الرابعة عصراً".

وعن أهداف المعرض، أكد المتحدث الرسمي باسم المعرض، أن "المعرض يهدف إلى تقديم أفضل ما تم التوصل له في علم البناء والإنشاءات في شتى مجالاته، إضافة إلى فتح باب التنافس بين الشركات المشاركة من أجل تقديم أفضل العروض المخفضة لمواطني السليمانية".

بدوره أكد وزير الأشغال في حكومة إقليم كوردستان، دانا عبد الكريم، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أن "المعرض يمثل نقطة مهمة لتطوير العمل في مجالات البناء والإنشاءات وكذلك الكهرباء من خلال الحجم الكبير من الشركات المشاركة في النسخة الثانية من هذا المعرض".

وأضاف "المعرض سيساهم كذلك في تطوير وتوسيع الحركة التجارية بين الدول المشاركة فيه وإقليم كوردستان".

وحول مشاريع الوزارة، أوضح الوزير أن "وزارة الأشغال مستمرة في أعمالها رغم الوضع المالي المربك الذي تعيشه الوزارة، لكن طوحنا أن نعمل أكثر خلال الفترة المقبلة في مجال الطرق والجسور وغيرها من المشاريع الإعمارية".

وعن مشروع طريق السليمانية – دربنديخان، بين الوزير أن "العمل مستمر في المشروع ونسبة الإنجاز الآن 60% علماً أن المشروع تمت المباشرة به العام 2011 ولغاية 2019 كانت نسبة الإنجاز 15% والآن هنالك تقدم خلال السنوات الثلاث الأخيرة تصل إلى 45%".