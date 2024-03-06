انطلاق المؤتمر الطبي الدولي في اربيل بنسخته الخامسة.. صور

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، المؤتمر الطبي الدولي بنسخته الخامسة.

وقال رئيس جامعة جيهان المنظمة للمؤتمر امجد صابر دلوي، لوكالة شفق نيوز ان "المؤتمر الطبي الدولي انطلق اليوم في مدينة اربيل بالتنسيق مع جامعة وارشو و جامعة بابل حيث تم قبول 140 بحثا حول للمجالات الطبية من قبل الباحثين المشاركين ".

واضاف ان "المؤتمر يناقش العديد من المجالات الطبية مثل طب الأسنان والصحة العامة والبايوبوجيا والعلوم الصحية وغيرها".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان المؤتمر يشارك فيه باحثون من مختلف البلدان اضافة الى باحثين محليين.

إلى ذلك، وصل وزير الصحة في الحكومة الاتحادية صالح الحسناوي، صباح اليوم الأربعاء، الى مدينة اربيل.

ومن المقرر، أن يجري الوزير الاتحادي زيارة لعدد من المستشفيات في مدينة اربيل، اضافة الى مناقشة آلية تعزيز التعاون بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في المجال الصحي.