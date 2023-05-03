انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للعلوم الإدارية والمالية في أربيل (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي للعلوم الإدارية والمالية، بنسخته الرابعة في جامعة جيهان.

وقال الأستاذ الجامعي، جمال هداش، الذي شارك في المؤتمر، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الفعالية سيتم فيها مناقشة المشكلات التي تواجه القطاع الإداري والمالي بإقليم كوردستان بشكل خاص والعراق بشكل عام".

بدوره أشار الدكتور عمار البازي، خلال حديثه للوكالة، إلى أن "أهمية هذا المؤتمر تكمن في تسليط الضوء على المشكلات الإدارية والمالية، ويحاول إيجاد حلول لها بما يواكب التطور التكنولوجي خاصة وأن القطاع الإداري والمالي يواجه مشكلة في عموم العراق".

إلى ذلك، أوضح مراسل الوكالة، أن المؤتمر شارك فيه عدد كبير من الأكاديميين والمتخصصين في العلوم الإدارية والمالية حيث تم قبول 49 بحثاً علمياً حول موضوع المؤتمر، ستتم مناقشتها خلال فعاليات المؤتمر.