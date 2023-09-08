انطلاق المؤتمر الدولي الثالث لأطباء القلب في أربيل (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الجمعة، المؤتمر العلمي الطبي لتخصص القلب.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المؤتمر هو الثالث من نوعه لأطباء القلب و جراحة القلب حيث اقيم لاول مرة في السليمانية و المرة الثانية في دهوك.

وقال الدكتور شوان عثمان وهو طبيب مشاركة في المؤتمر لوكالة شفق نيوز، إن "هذا المؤتمر الدولي بنسخته الثالثة جمع العديد من أطباء القلب في بلدان عربية وأجنبية مختلفة اضافة الى حضور فعال من الاطباء العراقيين ".

واضاف ان "المؤتمر يناقش أحدث الأبحاث العلمية حول أمراض القلب و الجراحة حيث يمكن للطبيب الاطلاع على اخر ما توصل اليه العلم في هذا التخصص ما يفتح المجال أمامه لتطوير إمكانياته و خدمة المرضى أكثر داخل العراق".

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر لمدة ثلاثة أيام حيث يتم فيها عرض العديد من البحوث العلمية حول أمراض القلب.