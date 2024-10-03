انطلاق المهرجان الثقافي السابع في دهوك (صور)

شفق نيوز/ انطلقت فعاليات المهرجان الثقافي السابع الذي ينظمه اتحاد أدباء كوردستان في دهوك، يوم الخميس، بمشاركة العشرات من الكتاب والمثقفين من إقليم كوردستان والمحافظات العراقية، إلى جانب نخبة من الأدباء والمفكرين من مختلف دول العالم.

وقال عضو اللجنة المنظمة للمهرجان سلام بالايي، لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف الرئيسي من إقامة هذا الحدث الثقافي هو تكريم عدد من الكتاب والأدباء الأجانب الذين كرسوا أعمالهم الأدبية لتعريف العالم بالقضية الكوردية ونشر اللغة والثقافة والتاريخ الكوردي".

وأكد أن "المهرجان يهدف أيضاً إلى تعزيز تبادل الأفكار والنقاشات حول القضايا الثقافية والفكرية".

وأضاف بالايي أن "المهرجان يتضمن 14 ندوة ثقافية وفكرية بالإضافة إلى أمسيات شعرية يشارك فيها شعراء وكتاب من دول أوروبية وعربية إلى جانب تركيا وإيران، ومن ضمن فعاليات المهرجان ستكون هناك زيارات لمواقع سياحية ومعالم أثرية بارزة في محافظة دهوك".

جدير بالذكر أن المهرجان الثقافي السابع لاتحاد أدباء كوردستان سيستمر على مدار يومين في مدينتيّ دهوك وزاخو.