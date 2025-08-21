انطلاق المنتدى التربوي الكوردستاني الثالث في أربيل (صور)

شفق نيوز- أربيل

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال المنتدى التربوي الكوردستاني الثالث تحت عنوان "التعلم الرقمي التفاعلي والذكاء الاصطناعي في التعليم"، بمشاركة واسعة من أكاديميين ومعلمين وطلبة وضيوف من داخل وخارج إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المنتدى يُنظّم سنوياً من قبل وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، حيث انعقد هذا العام في أربيل، ليكون منصة لعرض أحدث الابتكارات التربوية والتجارب الأكاديمية، فضلاً عن تسليط الضوء على كيفية دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

وأضاف مراسلنا أنه تخلل المنتدى تقديم بحوث ودراسات تربوية ومهنية بعدة لغات (الكوردية والعربية والإنجليزية)، إضافة إلى حلقات نقاشية وورش عمل تناولت سبل تطوير المناهج ورفع كفاءة التدريس، بما ينسجم مع متطلبات العصر ويعزز من فرص التعلم لدى الطلبة في مدارس وجامعات الإقليم.