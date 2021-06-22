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انطلاق المعرض الإيراني التجاري الثاني في السليمانية.. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-22T09:00:56+0000
انطلاق المعرض الإيراني التجاري الثاني في السليمانية.. صور

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، اعمال المعرض الايراني التجاري الثاني بمشاركة أكثر من 100 شركة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في المدينة، إن الجمهورية الاسلامية الايرانية افتتحت، اليوم، معرضها التجاري الثاني في مدينة السليمانية بحضور وزير التجارة والصناعة في اقليم كوردستان والقنصل الايراني في الاقليم وبعض الشخصيات التجارية.

وأوضح أن المعرض انطلق بمشاركة أكثر من 100 شركة ايرانية من مختلف القطاعات التجارية وبمشاركة 400 مستثمر من تجار ورجال اعمال لعرض الانتاج الايراني على السوق العراقية، مشيراً إلى أن المعرض سيتمر خمسة ايام.

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