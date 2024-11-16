انطلاق المرحلة الأولى للتعداد السكاني في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الإحصاء في أربيل، اليوم السبت، بدء المرحلة الأولى من عملية التعداد السكاني في عموم العراق، متحدثة عن تفاصيل العملية في أربيل.

وقالت مدير الدائرة، دلزار حمه صالح، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن هذه المرحلة ستستمر حتى التاسع عشر من الشهر الجاري، على أن تبدأ المرحلة الثانية في الفترة من 20 إلى 22 من نفس الشهر، بينما تمتد المرحلة الثالثة حتى بداية الشهر المقبل.

وأوضحت صالح أن نحو 10 الآف موظف يشاركون في تنفيذ التعداد على مستوى العراق، فيما سيعمل العدادون في أربيل في 15 قضاء و46 ناحية، تشمل 150 قرية وأكثر من 537 حيًا.

وأضافت أن المرحلة الثانية من التعداد تتضمن تسجيل آخر الإحصاءات المتعلقة بسكان العراق، بينما ستختص المرحلة الثالثة بتسليم الإجابات في استمارات مكونة من 76 سؤالاً.

وأكدت صالح أن التعداد يعد خطوة مهمة في تحديث قاعدة البيانات السكانية، بما يسهم في دعم عمليات التخطيط والتنمية.

واعلنت حكومة اقليم كوردستان، عن عطلة رسمية لمدة تسعة أيام لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين والطلبة بجميع مراحلهم الدراسية في حدود مناطق المادة 140 بهدف المشاركة في التعداد العام للسكان الذي من المقرر اجراؤه هذا الأسبوع.