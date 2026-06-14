انطلاق الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية للمرحلة الإعدادية في إقليم كوردستان (صور)

شفق نيوز - أربيل

انطلقت في إقليم كوردستان، صباح اليوم الأحد، امتحانات الدور الأول لطلبة الصف الثاني عشر الإعدادي (السادس الإعدادي) بفروعه كافة للعام الدراسي 2025 - 2026، بمشاركة أكثر من 117 ألف طالب وطالبة.

وأعلنت وزارة التربية في حكومة الإقليم، عبر بيانات وإحصاءات رسمية تلقتها وكالة شفق نيوز، أن إجمالي عدد التلامذة المشاركين في الامتحانات الوزارية لهذا العام بلغ 117,142 طالباً وطالبة، وزعوا على الفروع العلمية والأدبية والمهنية.

ووفقاً للبيانات الرسمية، يتوزع الطلبة على 88,116 طالباً وطالبة في الفرع العلمي يشغلون 1,390 قاعة امتحانية، و26,431 في الفرع الأدبي موزعين على 521 قاعة، بالإضافة إلى 2,595 طالباً في الفرع المهني يجرون امتحاناتهم في 92 قاعة في عموم محافظات وإدارات الإقليم المستقلة.

من جابنه أوضح محافظ أربيل أوميد خوشناو في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن "الإجراءات المتخذة مكتملة من الناحية اللوجستية وغيرها "، مشيراً إلى أن الجدول الامتحاني يتضمن إجراء امتحانين أسبوعياً للطلبة" مؤكدا " سير العملية بنجاح دون مشاكل ".

وتزامناً مع بدء الامتحانات، قررت وزارة النقل والمواصلات في الإقليم قطع خدمة الإنترنت بشكل كامل لمدة ساعة واحدة يومياً، من الساعة السادسة والنصف وحتى السابعة والنصف صباحاً، مستثنية من القرار المطارات والمرافق الحيوية، فيما وضعت الجهات المعنية خطة أمنية شاملة لتأمين القاعات وإدارتها بسلاسة.