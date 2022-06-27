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انطلاق الامتحانات النهائیة‌ لطلبة السادس الاعدادي في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-27T06:20:53+0000
انطلاق الامتحانات النهائیة‌ لطلبة السادس الاعدادي في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، انطلاق امتحانات الصف الثاني عشر (السادس الاعدادي) في إقليم كوردستان بمشاركة أكثر من 100 الف طالب.  

وبحسب بيان صدر عنها، وورد الى وكالة شفق نيوز، فق تم تجهيز 2175 قاعة للامتحانات، لنحو 107 الاف طالب"، مؤكدا أن العام هذا، على عكس السنوات السابقة  إذ تم تشكيل غرفة تنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والبيشمركة، حيث تتواجد الشرطة والأمن لأي موقف غير مرغوب فيه".

واضاف أنه "خلال الامتحانات، لا يمكن للمديرين والمعلمين المسؤولين عن قاعات الامتحانات أخذ هواتفهم المحمولة إلى قاعات الامتحانات، لكن يتم إعطاؤهم هواتف غير ذكية".

وبينت وزارة التربية أنها "نسقت مع وزارة المواصلات والاتصالات لمنع استخدام الأجهزة الذكية والإنترنت، خلال فترة تعليق الامتحانات".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، قراراً يخص خدمة الانترنت أثناء فترة امتحانات الثانوية العامة.

وقالت في بيان، إنه "بناء على طلب وزارة التربية، يجب على الشركات إيقاف الإنترنت من الساعة 6:30 صباحا إلى الساعة 10:30 صباحا أثناء الامتحانات".

 

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