انطلاق اجتماع وفد المجلس الاقتصادي العراقي مع حكومة اقليم كوردستان

شفق نيوز/ وصل وفد المجلس الاقتصادي العراقي، يوم الاحد، الى قاعة الاجتماعات الرسمية في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان " الوفد الاتحادي يترأسه وزير الخارجية فؤاد حسين و عضوية وزيرة المالية طيف سامي و عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الاتحادية ".

واضاف مراسلنا ان "رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني استقبل الوفد في قاعدة (سعد عبدالله) الخاصة بالمناسبات الرسمية اربيل مع وزير داخلية الاقليم ريبر أحمد".

ووفقا لمراسل وكالة شفق نيوز، فإنه فور وصول الوفد انطلق الاجتماع بين الجانبين والذي من المقرر أن يستمر لمدة 3 ساعات.

ومن المؤمل ان يناقش المجلس خلال الاجتماع القضايا المالية والاقتصادية مع الاقليم والتي تتمحور حول نقاط عدة أهمها: الحقوق الدستورية، والاستحقاقات المالية، والقضايا العالقة.

وتهدف زيارة المجلس الاقتصادي العراقي إلى تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في المجالات الاقتصادية والمالية، حل المشاكل العالقة بين الجانبين وفقاً للدستور والقوانين النافذة، وتعزيز العلاقات بين بغداد وأربيل بما يخدم مصلحة الشعب العراقي.