انطلاق اجتماع رئيس إقليم كوردستان مع القوى السياسية بحضور بلاسخارت

شفق نيوز/ عقد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، اجتماعاً مع القوى والأحزاب الكوردستانية، لبحث إجراء الانتخابات البرلمانية.

وعقد الاجتماع وهو الثالث من نوعه في مبنى رئاسة الإقليم بحضور مبعوثة الأمم المتحدة بلاسخارت.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد وقّع في 24 فبراير/ شباط الماضي، أمراً يقضي بتحديد الأول من أكتوبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان.

لكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كوردستان، رأت اليوم الأربعاء، أن إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم يحتاج إلى ستة أشهر من التحضير.

ويُعد قانون الانتخابات والمفوضية وقوائم الناخبين وموعد إجراء الانتخابات، أبرز نقاط الخلاف بين القوى الكوردية والتي سيتم التباحث حولها في هذا الاجتماع.

وكانت آخر انتخابات أجريت في الإقليم في عام 2018 قد تمخضت عن فوز الحزب الديمقراطي الكوردستاني بأغلبية مريحة، بواقع 45 مقعداً من أصل 111 مقعداً هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم، بينما حصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكوردستاني على 21 مقعداً، وتوزّعت المقاعد المتبقية على حركة التغيير بواقع مقعد، و8 مقاعد لحركة "الجيل الجديد"، و7 مقاعد للجماعة الإسلامية. وحصل الحزب الشيوعي الكوردستاني وكتل أخرى على ما بين مقعد وخمسة مقاعد.

وينصّ قانون الانتخابات في الإقليم على تسمية رئيس الإقليم الجديد وتشكيل الحكومة من قبل الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان خلال الانتخابات التي تشرف عليها مفوضية الانتخابات العراقية الاتحادية في بغداد، وبمراقبة من بعثة الأمم المتحدة.