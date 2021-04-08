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انطلاق اجتماع الأحزاب السياسية الكوردستانية برعاية رئيس الإقليم بأربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-08T08:32:20+0000
انطلاق اجتماع الأحزاب السياسية الكوردستانية برعاية رئيس الإقليم بأربيل

شفق نيوز/ انطلق اجتماع للأحزاب الكوردستانية، يوم الخميس، برعاية رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في أربيل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الاجتماع يحضره كل من بافل طالباني عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، فاضل ميراني عن الديمقراطي الكوردستاني، علي بابير عن الجماعة الاسلامية، عمر سيد علي عن حركة التغيير، صلاح الدين بهاء الدين عن الاتحاد الاسلامي، محمد حاجي محمود عن الحزب الاشتراكي، بالاضافة الى ايدن معروف عن الجبهة التركمانية وانو جوهر عن كتلة شلاما المسيحية.

ويبحث الاجتماع التطورات السياسية الداخلية في إقليم كوردستان، والعلاقة مع بغداد.

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