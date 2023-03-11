انطلاق اجتماع الوطني والديمقراطي مع أحزاب كوردية أخرى لحسم ملف الانتخابات.. صور

شفق نيوز/ بدأ في محافظة السليمانية، اليوم السبت، اجتماع قسم الانتخابات للحزبين الرئيسيين الكورديين (الاتحاد الوطني الكوردستاني والديمقراطي الكوردستاني) مع عدد من الأحزاب الكوردية الأخرى لبحث ملف انتخابات برلمان اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في السليمانية، إن اجتماعاً لمكتب انتخابات الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستانيين مع حركة التغيير والاتحاد الإسلامي الكوردستاني وجماعة العدل الاسلامية انطلق قبل قليل، في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني بالمحافظة.

واضاف ان الاجتماع سيركز على تعديل قانون الانتخاب وإعادة تفعيل المفوضية، موضحا أن وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي وصل إلى مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني مؤلف من ڕێبواری يلدا مسؤول مكتب انتخاب الحزب، وزانا مەلا خالید وعبد السلام بەرواری، فيما تألف وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني من ڕزگار حاجی حەمە رئيس قسم انتخابات الاتحاد، وزیاد جەبار

و براکۆ شێرکۆ، فيما تألف وفد الاتحاد الإسلامي الكوردستاني من هێمن ئەسکەندەر وايوب ابو بكر گەڵاڵی.

وأمس الجمعة، صرّح مسؤول مكتب تنظيم السليمانية - حلبجة للحزب الديمقراطي الكوردستاني علي حسين، بأن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني سيحدد موعداً للإنتخابات التشريعية في الإقليم عقب اجتماعات ولقاءات سيجريها مع القوى والأطراف السياسية الكوردستانية.