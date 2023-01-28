انطلاق اجتماع المكتبين السياسيين للديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني بالسليمانية

شفق نيوز/ اجتمع كل من المكتبين السياسيين للحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، صباح اليوم السبت، في مدينة السليمانية بهدف ترطيب الأجواء تمهيداً لحل المشاكل والخلافات السياسية القائمة بين الجانبين.

وانطلق اجتماع وفدي الحزبين في مقر المكتب السياسي للإتحاد الوطني في السليمانية، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

وأضاف مراسلنا أن الاجتماع سيبحث الأوضاع الداخلية في إقليم كوردستان والمستجدات على الساحة السياسية العراقية إضافة إلى تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم واجراء الانتخابات التشريعية في كوردستان.

ويضم وفد الديمقراطي الكوردستاني كلا من: جعفر أمينكي، ومحمود محمد، وهيمن هورامي، وبيشتوان صادق، وأوميد صباح بينما يضم وفد الإتحاد الوطني، قوباد طالباني، ودرباز سركوت، وآسو مامند، ودارا رشيد، وأمين بابا شيخ.