انطلاق اجتماع الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان لبحث الانتخابات البرلمانية

شفق نيوز/ انطلق صباح اليوم الأربعاء اجتماع مؤسستي الانتخابات للحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني للتباحث حول تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الاجتماع يتمحور حول أربع نقاط رئيسية إحداها توزيع الدوائر الانتخابية، والأخرى القائمة الانتخابية شبه المفتوحة، والثالثة توزيع المقاعد الانتخابية للمكونات في إقليم كوردستان، والرابعة توزيع الأصوات بالاعتماد على قوائم الناخبين المعتمدة لدى مفوضية الانتخابات الاتحادية.

وأضاف أن الاجتماع انعقد في مقر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة اربيل.

وكان من المقرر أن تجتمع المؤسسة الانتخابية للاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني الأسبوع الماضي، لكن الاجتماع تأجل مرتين بسبب مرض أحد أعضاء وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وكان الحزبان قد عقدا نهاية شهر شباط الماضي اجتماعا اكدا في بلاغ مشترك في ختامه على انهما توصلا لتفاهم على اجراء الانتخابات العام الحالي، وانهما اتفقا على عقد لقاءات اخرى لاستكمال الصيغة النهائية لشكل الانتخابات بعد تجاوز بعض النقاط الخلافية الباقية في طريق الاتفاق.

وكان مسؤول قسم القانونية في مؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هاوار محمد قد اعلن يوم الجمعة الماضية في تصريح صحفي، ان وفدي الحزبين سيزوران الاطراف الكوردستانية الاخرى للتباحث بشأن مقاعد المكونات ووضع الية لتعديل قانون الانتخابات.