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انضمام 500 مسيحي من أهالي سهل نينوى إلى صفوف البيشمركة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-29T07:50:04+0000
انضمام 500 مسيحي من أهالي سهل نينوى إلى صفوف البيشمركة

شفق نيوز/ جرت اليوم الخميس مراسم تخرج 500 عنصر من مسيحيي منطقة سهل نينوى من دورة عسكرية لوزارة البيشمركة.

وجرت مراسم التخرج بمعسكر في منطقة شيخان بمحافظة دهوك لينضم اولئك العناصر في صفوف قوات البيشمركة.

والقى قائد قوات "الزيرفاني" في البيشمركة اللواء عزيز ويسي كلمة بهذه المناسبة، قائلا "اليوم وفي ظل التعايش المشترك والتعديدة في إقليم كوردستان تتخرج هذه الدورة".

وأضاف أن "الجميع متساوون امام القانون ولا يوجد تمييز بين ايزيدي او مسيحي او شيعي او السني اي شخص يقوم بأفعال الحسنة سيُشاد به، وعلى العكس سيواجه القانون".

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