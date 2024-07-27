انسحاب قوة تركية من قريتين شمالي دهوك

شفق نيوز/ ذكر مسؤول محلي شمالي محافظة دهوك اليوم السبت، بانسحاب قوة تابعة للجيش التركي من قريتين بعد عدة أسابيع من تمركزهم فيهما.

وقال أديب مجيد مختار قرية ميسكا في ناحية كاني ماصي شمال محافظة دهوك لوكالة شفق نيوز؛ إن "القوات التركية قد انسحبت من قريتهم ومن قرية درلكي بعد تمركزهم فيهما منذ أسابيع الذي تسبب بنزوح الأهالي بسبب الصراع المسلح بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني".

وأوضح مجيد أن القوات المنسحبة قد أنشأت نقاط عسكرية على التلال المطلة على القريتين"، مشيرا إلى ان "الأهالي لا يستطيعون العودة للقريتين بسبب عدم السماح لهم من قبل القوات التركية".

من جانبه، اكد مصدر امني وقوع اشتباكات بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني في قرية شيلازا التابعة لناحية كاني ماصي حيث كان السكان قد هاجروا منها منذ سنتين.

واضاف المصدر ان الاشتباكات ادت الى اندلاع النيران في المزارع والغابات المحيطة.