انسحاب حزب كوردي من برلمان كوردستان

شفق نيوز/ أعلن حزب جماعة العدل الكوردستانية يوم الاثنين، استقالة نوابه من برلمان كوردستان.

وقال رئيس حزب جماعة العدل علي باپير في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "سيتم تقديم الاستقالة من برلمان كوردستان من قبل جميع نواب الحزب وذلك بسبب تأجيل موعد الانتخابات و تمديد الدورة النيابية للبرلمان"، مشيرا إلى ان "هذا الأمر يُعتبر وصمة كبيرة على مجمل العملية السياسية في اقليم كوردستان و هناك مخاطر جدية على كيان ".

ويملك حزب جماعة العدل الكوردستانية سبعة مقاعد في برلمان كوردستان.