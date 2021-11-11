انسحاب القوات المرابطة قرب منزل لاهور طالباني والشروع بحملة أمنية بالسليمانية (صور)

شفق نيوز/ أفادت مصادر خاصة يوم الخميس بانسحاب الأجهزة الأمنية المرابطة قرب منزل الرئيس المشترك المبعد لاهور شيخ جنكي في منطقة سرجنار بمدينة السليمانية.

وأشارت المصادر المتطابقة لوكالة شفق نيوز، إلى عقد اجتماع للفرقة الذهبية وقوات مكافحة الإرهاب وقوات (الكوموندوز) التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني في منزل القيادي بالحزب شيخ جعفر شيخ مصطفى تمخض عنه هذا القرار.

وكانت قوات أمنية خاصة بالاتحاد الوطني الكوردستاني قد حاصرت مكان إقامة لاهور شيخ جنكي منذ أحداث الثامن من تموز الماضي.

إلى ذلك باشرت اللجنة الامنية في محافظة السليمانية بتفعيل إجراءاتها لتنفيذ المهام الموكلة إليها من خلال الشروع بحملة للقضاء على ظاهرة حيازة الاسلحة غير المرخصة وانهاء الخروقات القانونية.

وأوضحت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن أجهزتها الأمنية شرعت بالسيطرة على كل ما يتعلق بظاهرة حمل السلاح غير المرخص وحركة السلاح والذخائر خارج القانون ومصادرتها، والقاء القبض على الهاربين والمتهمين بقضايا قانونية مختلفة وتسليمهم للمحاكم.

وذكر البيان أنه سيتم تكليف القوات الامنية المشتركة في الحكومة بمكافحة اي ظاهرة غريبة وغير حضارية والتي تشكل تهديدا على الأمن وحياة ومعيشة المواطنين.

واضاف البيان، "سيتم تنفيذ اجراءات قانونية خاصة بالسيارات التي لا تملك اوليات في مديريات المرور والسيارات المظللة ومغيرة البدن، لسد الطريق على اي خرق امني من شانه تعكير امن المدينة".

واشار البيان الى ان “العملية ستنفذ بشكل شفاف و فعال وطالبت وسائل الاعلام التعاون بتغطية ونقل قرارات وتوصيات اللجنة بشكل مطلوب”.

وأكد مراسل شفق نيوز في السليمانية أن الأجهزة الأمنية انتشرت صباح اليوم بحملة واسعة في مداخل المحافظة والشوارع الرئيسية لمنع ظاهرة حمل السلاح غير المرخص أو تظليل السيارة.