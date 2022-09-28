اندلاع نيران بغابات واراض زراعية جراء قصف تركي شمالي دهوك

شفق نيوز/ جددت الطائرات التركية، يوم الاربعاء، قصفها مواقع حزب العمال الكوردستاني شمالي محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقال مصدر عسكري لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات التركية قصفت عصر اليوم مواقع لحزب العمال الكوردستاني في قرية كيلكا التابعة لناحية كاني ماصي شمال دهوك".

واضاف المصدر ان "النيران اندلعت بالغابات والاراضي الزراعية في محيط القرية دون معرفة الخسائر الناجمة عن القصف".

واول امس الاثنين، افاد مصدر امني، بأن الطائرات الحربية التركية استهدف مقرات لمقاتلي حزب العمال الكوردستاني بناحية ماوت وخصوصا قرية گلاله في السليمانية.