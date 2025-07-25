اندلاع حريق واسع في مزارع العمادية شمالي دهوك

شفق نيوز- دهوك

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، باندلاع حريق واسع في المراعي والمزارع التابعة لثلاث قرى تقع على سفح جبل متين المطل على قضاء العمادية شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "النيران أتت على مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية في قرى كاني وسركلي وسكيري، وتسببت باضرار مادية كبيرة طالت المراعي والمزارع التابعة للاهالي".

وأضاف أن "وعورة المنطقة وصعوبة الوصول اليها بالاضافة الى قلة الامكانيات والمعدات لدى فرق الدفاع المدني، اعاقت السيطرة على الحريق الذي ما يزال مستمرا رغم الجهود المبذولة من فرق الدفاع المدني في العمادية للحد من امتداده".

وتابع "وبالتزامن مع هذا الحريق، اندلع حريق آخر داخل احد مخازن الكارتون في مدينة دهوك".

وبين أن "السنة اللهب انتشرت بسرعة والحقت أضرارا مادية كبيرة، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه".